Sette Colli di Nuoto | Scozzoli lascia la carriera | “Un mondo di sogni realizzati”

(Di domenica 25 giugno 2023) Roma – 31 medaglie internazionali vinte tra Mondiali ed Europei. Tra di esse 3 ori agli Europei e 8 agli Europei in Vasca Corta. Un oro splendido al Mondiale di Istanbul nel nel 2012 nei 100 rana e 75 medaglie ai Campionati Italiani Assoluti. Fabiohato una straordinariae lo ha fatto aldel 2023, la competizione di maggiore emozione ed in casa per gli Azzurri. Il Capitano della Nazionale ha gareggiato nei 50 rana e ha ricevuto la standing ovation dell’intero Stadio del. Tifosi e addetti ai lavori, compagni di squadra e di tutta la Feder. Si è piazzato quarto nella Finale A con il tempo di 27”36: “Sono contento. L’importante era concludere con una bella finale. Così è stato meno difficile. Ilmi ...

Nel giorno del suo addio al nuoto il campionissimo romagnolo Fabio Scozzoli passa idealmente il testimone all'imolese e compagno d'allenamenti Simone Cerasuolo, che alnei 50 rana vola ...... Tuffi - Finale Trampolino 3m Maschile (replica) da Cracovia [Polonia] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 09.30 Nuoto: Trofeo3a Giornata - Batterie (diretta) ...Djibi vive con la figlia dianni, Sofia, per la quale ogni sera inventa una favola della ...15 - Alessandro Borghese - 4 Ristorantibolognesi 21:30 - Gialappa - Show Ep. 6 Prima TV 23:30 - ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:37: Non ci resta dunque che darvi appuntamento alle 18.00 per le finali! 12.35: 15'06"97 per Matteo Diodato che vince questa serie, dietro di lui i turchi ...Reperto recuperato dalla protezione civile durante le operazioni di pulizia del fondo. Il Comune invita alla calma: «Forse una scoperta straordinaria» ...