Sette Colli di Nuoto | Quadarella show | l’Azzurra in rimonta si prende l’oro nei 400 stile

(Di domenica 25 giugno 2023) Roma – E’ la giornata delle triple per gli Azzurri della Nazionale. Se lo fa Thomas Ceccon delle distanze corte del dorso e della farfalla, succede anche per il mezzofondo tricolore. L’autrice della storia è Simona. La pluricampionessa mondiale ed europea vince anche la gara nei 400libero. Dopo essersi aggiudicata i podi negli 800 e nei 1500, ecco la tripla da sogno e a casa sua. Il cielo di Roma la illumina e lei sorride felice, aspettando il Mondiale di Fukuoka. Nei 400libero laregistra il tempo di 4’05”85 senza strafare, ma sorpassando col cuore e con la grinta la belga Valentine Dumont seconda in 4’06”27: “In questa gara mi sono divertita molto. Considerando che sono arrivata molto stanca è un buon tempo. Faccio un bilancio positivo di questo ...