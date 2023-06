Sessanta «sedie» riempiono il vuoto lasciato dal Covid e invitano a rielaborarlo insieme

(Di domenica 25 giugno 2023) BERGAMO. La Gamec ha inaugurato un’installazione di Rachel Whiteread creata appositamente per Palazzo della Ragione in Città Alta che invita a elaborare il lutto della pandemia.

Sessanta «sedie» riempiono il vuoto lasciato dal Covid e invitano a ... L'Eco di Bergamo

L'artista inglese espone nella sala delle Capriate del Palazzo della Ragione. Il visitatore è chiamato a sostare sulle sedute per riempire l'assenza ...Da sempre interessata a quegli spazi che appartengono alla nostra vita quotidiana ma che vengono spesso dimenticati, Rachel Whiteread realizza per la Sala delle Capriate un’installazione ambientale ...