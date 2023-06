Serie B | l'assist di Balata al Lecco | 'Serviva una proroga dalla FIGC | club idoneo dal punto di vista economico'

B in sovrannumero Sarebbe una soluzione ingiusta destinata a creare un'infinità di problemi'. Saranno giorni caldi e di grandissima attesa per un Lecco che manca all'appuntamento con la...Sblocca la partita con una stoccata vincente sudi Campaniello, poi domina sul centro - ... ARBITRO Massari di Torino 8 Partita difficile, direzione daA. Fischia un rigore per parte, ...E' laA dei figli delle stelle. Roma, in arrivo Kristensen. Italia, un obbligo: battere la ... Lukaku - Inter, l'di Thuram: colpo a parametro zero e soldi risparmiati. Rassegna stampa, le ...

Serie B, l'assist di Balata al Lecco: 'Serviva una proroga dalla FIGC ... Calciomercato.com

È Kevin Agudelo la prima cessione dello Spezia retrocesso in Serie B. Dopo tre anni si chiude la parentesi spezzina del duttile colombiano, che conclude il suo percorso in maglia bianca con novantatré ...De Laurentiis e Spalletti in vacanza ad Ischia. Non è il titolo di una pellicola della Filmauro e neppure un amarcord. Probabilmente poco più di una semplice coincidenza. Entrambi ...