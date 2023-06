Sergente Rex | come finisce il film

(Di domenica 25 giugno 2023) IlRexbene per i due protagonisti Megan e il suo pastore tedesco Rex. Dopo l’incidente avvenuto in Iraq Megan e Rex, dopo una lunga battaglia, riescono a ricongiungersi e vivere insieme. I marines infatti hanno acconsentito che Megan adotti Rex e ad annunciarglielo è Matt, durante una cerimonia militare. Non solo, ma alla fine della cerimonia, i due protagonisti ricevono anche l’omaggio dei New York Yankees, davanti alla folla riunita allo Yankee Stadium. Iltermina con iati amatoriali dei veri Megan Leavey e Rex che hanno vissuto ancora tre anni insieme dopo la missione in Iraq. Il cane infatti è morto nel 2012, e la donna ha proseguito il suo lavoro in ambito militareaddestratrice di cani. Torniamo un attimo indietro però, Megan è un’adolescente ...

Sergente Rex: qual è la storia vera che ha ispirato il film SuperGuidaTV

