Sergente Rex | come è morto il cane protagonista del film?

(Di domenica 25 giugno 2023) Rex, ildella storia vera cui è ispirato ilRex, èdi vecchiaia nel dicembre del 2012, dopo essere stato ufficialmente congedato dall’esercito per limiti di età. Da qualche tempo era affetto da paralisi del nervo facciale. Al momento della morte il pastore tedesco viveva con Megan Leavey, la sua partner durante le operazioni militari; la donna, conclusa la propria carriera militare, era infatti riuscita ad ottenere Rex in adozione, dopo una trafila burocratica durata anni: “Quando finalmente ce l’ho fatta, ero felicissima, è stato fantastico!” Megan Leavey, dopo essersi arruolata nei Marine nel 2003, frequenta la scuola di specializzazione militare di San Antonio, in Texas, dove, nell’ottobre 2004, viene assegnata all’unità canina e accoppiata con Rex. Insieme, i ...

(Azione, Drammatico, Guerra) un film di Gabriela Cowperthwaite, con Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton, Bradley Whitford, Will Patton, Sam Keeley. Il film del 2017 è diretto da Gabriela Cowperthwaite e si basa su una vera storia. si tratta di un war movie, ma va ben oltre, raccontando la bellissima storia d'amore che ha realmente riguardato una soldatessa e il suo compagno a quattro zampe.

