Serena Rossi sposa a sorpresa | a nozze con il suo Davide Devenuto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 25 giugno 2023) Con una mossa a, l’attriceè convolata acon il compagno storico e collega. I due si sonoti con una cerimonia molto intima a Roma lo scorso 17 giugno, ma la notizia è trapelata solo in queste ore. Il matrimonio è avvenuto a Roma, alla presenza di pochi intimi e del figlio della coppia Diego. Bellissima la, con un vestito bianco come vuole la tradizione, senza spalline e lungo fino alle caviglie. Look total blue per lo sposo, che ha abbinato al completo una t-shirt bianca., che si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, stanno assieme dal 2008 e nel 2016 sono diventati genitori del loro unico bambino....