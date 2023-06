Serbia | Cuba | Nicaragua e Venezuela si esprimono a favore di Mosca contro l’insurrezione tentata dalla Wagner

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 25 giugno 2023) Stanno arrivando le reazioni ufficiali dei vari Paesi del mondo su quanto accaduto ieri in Russia. Una prima dichiarazione era stata resa già nella mattinata di ieri da un funzionario della Commissione Europea, che ha definito come “un affare interno della Russia” quanto stava succedendo a Rostov. Ha aggiunto poi che la UE stava monitorando lo sviluppo della situazione. Questa mattina i primi a parlare sono stati il presidente delDaniel Ortega e quellono Nicolas Maduro. Entrambi hanno espresso sostegno e solidarietà alla Russia e al suo governo. Ha parlato anche il presidente diMiguel Diaz-Canel, che ha usato la medesima formula di sostegno ausata dai suoi omologhi sudamericani, sottolineando la convinzione che l’unità e l’ordine costituzionale prevarranno. In Europa è la ...