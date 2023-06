Sequestrato e svenduto Briatore fregato dai pm | una brutta storia di soldi

(Di domenica 25 giugno 2023) Flavioè stato assolto dall'accusa di aver evaso il fisco. Ma non otterrà alcun rimborso per lo yacht Force Blue che gli era stato confiscato nel corso del processo. Un lunghissimo procedimento giudiziario che va avanti da tredici anni, con risvolti paradossali, sentenze che si contraddicono e giudici che si smentiscono tra di loro. Malaè questa:non otterrà indietro la barca. E neanche il suo controvalore in euro, peraltro oggetto di un altro tira e molla imbarazzante. L'imbarcazione era stata venduta dal custode giudiziario nominato dal tribunale per meno di 7 milioni di euro (a Bernie Ecclestone). Ma secondo una consulenza tecnica il Force Blue al momento del sequestro valeva 19 milioni. Da qui la richiesta alla Corte di Appello di Genova di ottenere la differenza tra quanto incassato e quanto stimato. Già ...

