Se è così | chiudo Caos sul palco di Rai 1 | cala il gelo su Campovolo

(Di domenica 25 giugno 2023) Più di un problema tecnico a Italia loves Romagna, il grande concerto evento per le vittime dell'alluvione in Romagna dello scorso maggio, andato in onda dasabato sera su Rai 1. Un parterre con i più grandi artisti italiani in circolazione, un mix tra Festival di Sanremo e il vecchio Festivalbar con un occhio di riguardo per le popstar emiliano-romagnole, le più coinvolte emotivamente com'era facile prevedere. Al timone un quartetto di conduttori d'eccezione come Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. A esibirsi big come Laura Pausini, Gianni Morandi, Zucchero, Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia e Ligabue e giovani star emergenti come Blanco, Tananai, Rkomi, Irama. Se la Pausini ha conquistato molti con le sue parole forti in omaggio al coraggio e alla capacità di "farsi il c***o" dei suoi conterranei, i telespettatori ...