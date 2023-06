Scherma | Giochi Europei 2023 | sciabolatori senza medaglie Samele si ferma ai piedi del podio

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo gliindividuali di Plovdiv anche aidi Cracovia gliazzurri non riescono a salire sul. Una medaglia sfiorata da Gigi, che si è arreso nei quarti di finale proprio all’ultima stoccata contro il britannico William Deary. Davvero tantissimi rimpianti per il pugliese., infatti, sembrava essere in pieno controllo, avendo anche quattro stoccate di vantaggio sul 12-8. Deary è riuscito a rimontare, agguantando poi la parità sul 13-13. Il britannico è poi riuscito a mettere la stoccata del 15-14, conquistando l’accesso alla finale. Il pugliese era certamente uno dei candidati alla medaglia. Un’ottima fase a gironi da imbattuto, poi la vittoria nei sedicesimi sul polacco Szczepanik per 15-12 e successivamente quella ...

Dopo gli Europei individuali di Plovdiv anche ai Giochi Europei di Cracovia gli sciabolatori azzurri non riescono a salire sul podio. Una medaglia sfiorata da Gigi Samele, che si è arreso nei quarti d ...