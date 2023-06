(Di domenica 25 giugno 2023) Comincia ildellaaidi Cracovia. Si parte con le gare individuali, che mettono comunque in palio delle medaglie dopo aver già assegnato la scorsa settimana il titolo continentale. In pedana fiorettiste e sciabolatori. Nel fioretto femminile ci sarà solo un’italiana al via ed è Erica Cipressa. Le possibilità di medaglia sono comunque alte, visto che la figlia dell’ex CT ha già ottenuto il podio in Coppa del Mondo e punta assolutamente ad una medaglia. Nella sciabola maschile, invece, saranno ben quattro gli azzurri. Inci saranno Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Luigi Samele, che vogliono riscattare la mancata medaglia aglidi Plovdiv. La prima giornata deidi ...

Scherma, Giochi Europei 2023 oggi: orari 25 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

