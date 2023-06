Scherma | Giochi Europei 2023 | la polacca Walzyk Klimaszyk trionfa nel fioretto femminile

(Di domenica 25 giugno 2023) Festa in casa per Juliaaiin corso di svolgimento a Cracovia. Laha conquistato la medaglia d’oro nella prova individuale di. Un trionfo sicuramente a sorpresa, anche se in una gara dove mancavano tutte le migliori della specialità, visto che queste gare individuali non contano come i classici, che si sono tenuti la scorsa settimana a Plovdiv.si è imposta in finale sull’ungherese Flora Pasztor con il punteggio di 15-11. Medaglia di bronzo per la rumena Malina Calugareanu, che ha perso con laall’ultima stoccata per 14-13, e per l’israeliana Gili Kuritzky, battuta, invece in semifinale da ...

Ultime medaglie in palio per arrampicata e nuoto artistico, mentre si aprono le gare di, ... Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche deiEuropei di Cracovia con tutti ...Tutti i giornielettronici tra i quali le postazioni di gioco di e - sailing, FIFA 2023 con ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco ...Tutti i giornielettronici tra i quali le postazioni di gioco di e - sailing, FIFA 2023 con ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco ...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia rimaneggiata nel fioretto femminile, al completo gli sciabolatori OA Sport

Festa in casa per Julia Walzyk Klimaszyk ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia. La polacca ha conquistato la medaglia d'oro nella prova individuale di fioretto femminile. Un trionf ...Continua la stagione fenomenale di Sandro Bazadze che, dopo la vittoria agli Europei di Plovdiv, si prende il successo anche a Cracovia, sede degli European Games 2023. Torneo sicuramente meno sentito ...