Scende a prendere un caffè in un bar e l’auto finisce nel lago di Misurina

(Di domenica 25 giugno 2023) Vacanza da incubo per un turista in visita aldi(Belluno). Per una dimenticanza o il mal funzionamento del freno a mano il vacanziero ha visto la propria auto appena parcheggiata finire nelle acque del, restando semi sommersa. L’uomo era sceso perunin un bar. Il turista aveva parcheggiato in un piazzale in leggera discesa a lato deldi. Ma ad un certo puntoha iniziato a muoversi, finendo con l’abbrivio quasi al centro del. La vettura era vuota. Al turista non è rimasto che chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti da Cortina, che con l’aiuto del personale della sezione speleo alpino fluviale (Saf) hanno recuperato la macchina dall’acqua.

