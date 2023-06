... il 27 ottobre 1914, ferito- e del dolore alla testa si lamentò per tutta la vita. ... come unoemerso in superficie dalla fossa della Storia tra altri personaggi - insetti uno ...... il 27 ottobre 1914, ferito- e del dolore alla testa si lamentò per tutta la vita. ... come unoemerso in superficie dalla fossa della Storia tra altri personaggi - insetti uno ...

Scarafaggio gravemente ferito salvato da un passante: “L’ho subito portato dal veterinario” Perizona

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri, a Cassano d'Adda (Milano), per il tentato omicidio di un conoscente coetaneo, ferito con alcune coltellate al culmine di una ...Francesca Martinelli (Usb): “Sei mesi fa le prime segnalazioni, non sono servite a nulla. Animali pericolosi per la salute”. Alcuni residenti: “scarsa manutenzione e affitti alti, problemi con inquili ...