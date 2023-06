Sbarco di 172 migranti | iniziate nel porto di Salerno le operazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Hanno preso il via dopo le 8 questa mattina al Molo 3 Gennaio nelcommerciale diledidalla nave Aita Mari che ha salvato al largo di Lampedusa 172, tra i quali 55 minori e 15 donne. Dai primi riscontri sanitari non ci sono persone contagiate dal covid. In generale le condizioni di salute sono buone. Come ha riferito il prefetto diFrancesco Russo, presente sul molo alledi, è stata trovata un’accoglienza per tutti, anche per minori. A portare il suo saluto e la sua solidarietà anche il vescovo disignor Andrea Bellandi. Per il Comune dial lavoro assessorato alle politiche sociali con Paola De Roberto. ...