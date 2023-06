Sarah Ferguson operata per un cancro al seno

Leggi Anche La principessa Eugenia di York mamma bis: è nato Ernest George Ronnie Il racconto della malattia, è stata dunque assente per qualche giorno dalla scena pubblica, in ..., la Duchessa di York, è stata operata dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno . La notizia, che coglie di sorpresa i sostenitori della casa reale, è stata data dalla ...Quest'ultimo sperava di vedere William e Kate a Royal Lodge in modo da sfrattare il fratello Andrea, che condivide la proprietà con l'ex moglie(i due hanno divorziato nel 1996 ma ...

Sarah Ferguson operata per un tumore al seno Corriere della Sera

La duchessa di York "sta ricevendo le migliori cure" comunica un portavoce della casa reale La duchessa di York, 63 anni, ha ricevuto la diagnosi dopo una mammografia di routine, hanno detto il suo po ...Sarah Ferguson, 63 anni, ex moglie del principe Andrea d'Inghilterra, è stata operata per un tumore al seno. Come riporta il Sun, il portavoce della duchessa di York: "Le ...