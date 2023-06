Sarah Ferguson operata per un cancro al seno | la malattia tenuta segreta

, la Duchessa di York, è stata operata dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno . La notizia, che coglie di sorpresa i sostenitori della casa reale, è stata data dalla ...Quest'ultimo sperava di vedere William e Kate a Royal Lodge in modo da sfrattare il fratello Andrea, che condivide la proprietà con l'ex moglie(i due hanno divorziato nel 1996 ma ...Woller, Kelly McNair, Stacy, Gabriel Jarret, Jordi Caballero e Austin Priester. ... Free Fall - Caduta libera (Azione, Thriller) in onda alle 23.10 su Iris , un film di Malek Akkad, con...

Sarah Ferguson operata per un tumore al seno Corriere della Sera

Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea — il terzogenito di Elisabetta II — è stata operata per un tumore al seno. A renderlo noto sono i media britannici, citando un comunicato del suo ...Sarah Ferguson ha voluto ricordare lo splendido rapporto con Lady Diana nel suo nuovo podcast Tea Talk with the Duchess and ...