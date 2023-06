Sampdoria | testa a testa fra Grosso e Farioli per la panchina

... il nuovo patron del club blucerchiato, Andrea Radrizzani, sta costruendo la sua prima, quella chiamata a cercare la promozione in serie A. Nella suaidee chiare: al di là di ...Commenta per primo Lavuole stringere i tempi, e ufficializzare il prima possibile il suo nuovo allenatore. Per questo motivo il club blucerchiato sembra aver ristretto il casting a due nomi, Fabio Grosso e Marco ...Ci sono DAZN e Sky, che potrebbero aver inun quadro simile a quello in vigore dal 2021, ... gli abbonati hanno visto quasi sempre Inter (19 apparizioni),(18), Bologna e Atalanta (17), ...

Sampdoria, testa a testa Grosso-Farioli: domani la risposta definitiva Samp News 24

Fabio Grosso e Francesco Farioli, è testa a testa per la panchina della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi il club blucerchiato ha incontrato l'ex assistente di De Zerbi. Domani in ...La Sampdoria si avvicina al nuovo allenatore: lunedì la decisione definitiva su Fabio Grosso e Francesco Farioli La Sampdoria si avvicina sempre di più al nuovo allenatore. Dopo aver contattato France ...