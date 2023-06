Sampdoria | Iachini | «La Serie B è dura | ecco cosa servirà»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Le parole di Beppe, ex allenatore della, sulla situazione del club blucerchiato inB Beppeha parlato della dellaa Il Secolo XIX. PAROLE – «Lavoro, gioco, organizzazione, sono questi gli elementi che non devono mancare. Trovammo un 3-4-1-2 molto efficace. C’era sfiducia, ribaltammo la situazione. La gioia più grande? Il gol di Pozzi a Varese: ci bastava un pari ma ormai avevamo una mentalità di ferro. Giocavamo sempre per vincere». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24