Sampdoria | domani l’incontro tra Grosso e Radrizzani

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Atteso pertra Andrea, presidente della, e Fabioper convincere il tecnico a scegliere i blucerchiati Andreaincontrerà Fabio. Il presidente della, come riportato da Tuttosport, per capire le intenzioni del tecnico ex Frosinone. Sul tavolo una proposta di contratto biennale con opzione per il terzo anno e bonus legati ai risultati e al possibile ritorno in Serie A. Il tecnico però non ha ancora dato l’ok e chiede alcune garanzie a livello tecnico. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM