Samardzic in Zielinsky out Dubbio Napoli

Leggi su napolijournal

(Di domenica 25 giugno 2023) In arrivo Lazar, via Demme, Ndombele e forseCon il probabile addio di Diego Demme ( cercato dai club tedeschi) e l’ormai scontato ritorno di Ndombele in Inghilterra, ilè alla ricerca di profili nuovi per il suo centrocampo. Oltre ai già citati Gabri Veiga e Arda Guler, l’interesse della società azzurra è rivolto anche verso Lazar, giovane centrocampista dell’Udinese che quest’anno è stato autore di una buonissima stagione. Profilo diLazar, 21 anni, è un talentuoso centrocampista serbo, ambidestro, attualmente militante nell’Udinese, nella nostra Serie A. Centrocampista avanzato, è solito sistemarsi dietro le punte per servirle, offrendo palloni invitanti in profondità. Inoltre sa scegliere il tempo giusto per ...