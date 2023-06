Salario minimo | tutti uniti contro Meloni?

(Di domenica 25 giugno 2023) Se una convergenza tra le opposizioni del governooggi è possibile, è di certo quella sul. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, l’ha rilanciata. La segretaria del Pd, Elly Schlein, la sostiene. L’Alleanza Verdi-Sinistra è di certo favorevole e anche Azione di Carlo Calenda vorrebbe introdurre un pagamentoper i lavoratori italiani. Al momento sono sei le proposte di legge che le opposizioni hanno presentato per il, come ricorda ilFatto.it. Secondo le diverse ipotesi riguarderebbero circa tre milioni di lavoratori. L’idea di una convergenza sul tema si basa soprattutto sull’intesa mostrata negli ultimi tempi da M5s e Pd, come avvenuto con la manifestazione pentastellata del 17 giugno (a cui ha partecipato la segretaria dem) e ...

Da una parte una discussione senza fine sul cosiddettoche si poteva e si potrebbe risolvere con provvedimenti amministrativi veloci per una porzione piccola del mondo del lavoro ma ...In definitiva, i punti di contatto tra dem e 5Stelle sono pochissimi: l'utero in affitto, il, il problema dei migranti. Troppo poco per inpensierire la maggioranza che, seppur divisa ...Poi c'è quella sul, con le due forze che in Parlamento stanno lavorando per convergere su una proposta comune. "Credo che ci sia un'opportunità adesso nel Paese, Conte è qua ed è un ...

Se la lotta per il salario minimo la fa un magistrato: una sconfitta di tutti Il Fatto Quotidiano

Non si può che sperare la più ampia convergenza parlamentare e delle parti sociali, per dare forza e spessore ad un processo utile per i lavoratori e per il Paese intero ...I sondaggi danno al premier greco la maggioranza assoluta che gli era sfuggita un mese fa. Syriza al 20%, i socialisti al 13%: «Se le sinistre vogliono esistere, devono unirsi» ...