Russia | Massolo Ispi | “Farsa la rivolta Wagner? Per Putin prezzo troppo alto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 giugno 2023) "L'immagine del presidente indebolita in modo devastante" “Una” ladie la ‘marcia’ su Mosca? Se così fosse Vladimiravrebbe pagato un, con la sua immagine “indebolita in maniera devastante”. Giampiero, presidente dell’, non crede all’ipotesi che l’ammutinamento di Yevgheny Prigozhin fosse una messinscena e che in realtà il capo difosse in combutta con il presidente russo, come in alcuni circoli si fa credere. “L’intera vicenda mostra l’immagine di unindebolito. Se fosse vero che si è trattato di una– sostienein un’intervista all’Adnkronos all’indomani del tentato golpe, ...