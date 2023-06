La situazione all'interno dellaè incontrollabile - ha aggiunto Podolyak - Intanto i meteorologi prevedono nuove raffiche di vento...'. 2023 - 06 - 25 11:18:56: "Nostre forze armate ...25 giu 13:44, Giorgia Meloni riferirà alle Camere Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le sue comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo, aggiornerà i parlamentari ...La situazione all'interno dellaè incontrollabile - ha aggiunto Podolyak - Intanto i meteorologi prevedono nuove raffiche di vento...'. 2023 - 06 - 25 11:18:56: "Nostre forze armate ...

Russia, Kadyrov: "Eravamo pronti a combattere contro la Wagner" | Mosca: "La Cina ci sostiene" | Nyt: "Gli Usa sapevano dei piani di Prigozhin" TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 487. Dopo essersi ribellata, la brigata Wagner ha fermato la sua avanzata a 200 chilometri da Mosca. "Torniamo indietro per non spargere sangue", ha spiegato il c ...Secondo alcuni organi di informazione, sarebbero i 15 militari russi uccisi durante la marcia verso la capitale. Blinken a Kuleba: «Immutato sostegno» ...