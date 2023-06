Russia | il capo della Wagner Prigozhin lascia Rostov tra gli applausi e le strette di mano degli abitanti

(Di domenica 25 giugno 2023) Queste immagini diffuse sui social mostrano ildelle milizie russe, cheil quartier generale del distretto militare asul Don dopo aver accettato di trasferirsi in Bielo. Il comandante delle truppe mercenarie è in auto e viene salutato daglicone urla di incoraggiamento. Il leader dei milizianiha accettato ieri dire lae di andare in esilio, al momento, in Bielo, insieme ai suoi uomini, in un accordo mediato dal presidente Alexander Lukashenko. Tuttavia, dove si trovi in questo momento non è chiaro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Queste immagini diffuse sui social mostrano ildelle milizie russe Wagner Prigozhin , che lascia il quartier generale del distretto militare a ...Wagner ha accettato ieri di lasciare lae di ......soldati ceceni sono stati ritirati dai combattimenti in Ucraina e si sono precipitati in... Il fondatore edelle milizie mercenarie Wagner ha piu' volte chiesto la testa del ministro della ...Ildel gruppo dell'esercito privato Yevgeny Prigozhin da allora ha annunciato che le sue truppe sarebbero tornate indietro per evitare di versare sangue. 25 giugno 2023

Russia, Prigozhin: torniamo indietro per non spargere sangue. Capo di Wagner in Bierlorussia, non ... Il Sole 24 ORE

o comunque resta in silenzio. Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri di lasciare la Russia e di andare in esilio, al momento, in Bielorussia, insieme ai suoi uomini, in un accordo ...Il successo di Prigozhin cattura l’attenzione del futuro presidente russo Vladimir Putin. Una volta salito al potere, Putin spesso sceglie i ristoranti di Prigozhin per ospitare importanti ospiti ...