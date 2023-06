Russia | Blinken | marcia Wagner sfida Putin | rivela vere crepe

... ha aggiuntoavvertendo che "bisognerà aspettare le prossime settimane per capire gli sviluppi". La Cina sostiene la"nel mantenimento della stabilità nazionale". E' quanto si legge in ...Credo che questo consenta agli ucraini di trarre vantaggio dalla situazione", ha aggiunto. L'instabilità della, ha evidenziato il segretario di Stato, è comunque un elemento da ...... ha aggiuntoavvertendo che "bisognerà aspettare le prossime settimane per capire gli sviluppi". La Cina sostiene la"nel mantenimento della stabilità nazionale". E' quanto si legge in ...

"Non credo che abbiamo visto l'atto finale" dei disordini in Russia, ha aggiunto, sottolineando che il presidente americano Joe Biden non ha cercato di raggiungere il presidente russo Vladimir Putin ...Gli Stati Uniti, che nelle ultime 24 ore hanno tenuto intense consultazioni con alcuni dei loro alleati europei sulla crisi in Russia, si sono finora astenuti ...