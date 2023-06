Russia a rischio disintegrazione. E l’Occidente teme il pericolo nucleare

Temeva le Rivoluzioni colorate nelle Repubbliche satelliti. Ignorava però di stare coltivando la sua nemesi in seno. Evgenij Prigozhin era una sua creatura. Gli doveva tutto. Eppure si è trasformato ...... una guerra tra gang che può determinare l'implosione della. Gli elementi per comprendere ... ma con iloggettivo di lasciare in mano ai mercenari l'arsenale di 6000 testate nucleari. ©... causatogli dal leader della Wagner Senza dimenticare che Prigozhin ha messo ala ... il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Rishi Sunak della situazione in, ...

Russia, rivolta dei mercenari contro Putin: «Rischio guerra civile» Vanity Fair Italia

GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.L’allarme dell’Alleanza atlantica e delle cancellerie europee. Il rischio instabilità potrebbe favorire l’escalation ...