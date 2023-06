Russia | 24 ore sull’orlo della guerra civile | poi la trattativa segreta | e Prigozhin lascia Rostov tra gli applausi

(Di domenica 25 giugno 2023) Storia del colpo di stato sfiorato. Le forzeWagner sono arrivate a poche ore di autostrada da Mosca, poi la mediazione di Lukashenko ha bloccato tutto. Il capo dei ribelli andrà in Bielo, i soldati coinvolti non saranno processati. Ma l’immagine dello zar è cambiata per sempre

... ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken , che nelle scorseha parlato con l'omologo polacco Rau Zbigniew per discutere degli sviluppi in. ."Prigozhin ha ......a finire le drammatiche vicende che hanno monopolizzato l'attenzione del mondo nelle ultime 48,... se il personale destino dell'uomo Putin interessa poco, altra cosa è per il destino della. ...Nelle scorsel'Ucraina ha approfittato della situazione in- quando Evgheni Prigozhin , capo della Wagner, si era rivoltato e stava guidando i carroarmati verso Mosca - per lanciare ...

Prigozhin accetta il negoziato e ferma la Wagner: “Non sia versato sangue russo, torniamo alle basi" - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bielorussia - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bi RaiNews

Mediazione del presidente bielorusso Lukashenko: “Il capo delle truppe mercenarie russe non sarà perseguito”. Riprende l’offensiva in Ucraina. Voci ...La marcia di Yevgeny Prigozhin si è fermata a 200 chilometri da Mosca. Il capo della Wagner ieri mattina ha lanciato la sfida direttamente a Vladimir Putin penetrando con le sue milizie in territorio ...