Russell Crowe cerca il caricaturista di Piazza Navona che fece il ritratto ai suoi figli | “Aiutatemi”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 25 giugno 2023)ha chiesto al web di aiutarlo a ritrovare ilche a, a Romaunai, un po’ di anni fa. Naturalmente molti si sono fatti avanti per aiutarlo e una donna ha condiviso anche una foto di quell’occasione, per ottimizzare le ricerche. Hey Roma ! I’m looking for this caricaturist who drew my kids years ago. He used to be in the, but I couldn’t find him there last summer Any ideas ? https://t.co/E6wi3Cq5Sg —(@) June 24, 2023 “Ciao romani! Stondo questoche ha disegnato i miei ...