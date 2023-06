“Ruba cellulari e portafogli sulla spiaggia” | 13enne riconosciuto dai bagnanti rischia il linciaggio a Vietri sul Mare Salvato dai vigili

(Di domenica 25 giugno 2023) Nel pomeriggio di giovedì 22 giugno unritenuto il responsabile di vari furti die zaini è stato fermato daidisul(Salerno), che hanno iniziato ad aggredirlo. Passando per gli usuali controlli, due agenti della Polizia municipale hanno notato una gruppo di una decina di persone che circondavano il ragazzo a terra e lo pestavano con calci e pugni. Intervenendo per fermarli, gli agenti hanno ripreso la scena con le bodycam. A quel punto la folla si è allontanata dall’adolescente, indicandolo come il responsabile, forse insieme ad altri complici, dei ripetuti furti avvenutistessanei giorni precedenti. Un testimone presente tra iracconta a ...

In soccorso del ragazzo sono giunti due agenti della Municipale, i quali lo hanno notato a terra circondato da una decina di persone ...