Romero | l’Inter può superare di nuovo il Milan? Un indizio – TS

(Di domenica 25 giugno 2023) Ancora un altro derby fra Inter e, questa volta sul mercato. Dopo la questione Thuram (vedi articolo) è il turno di. TuttoSport spiega a che punto sono le due dirigenzeesi. DERBY – Il calciomercato permette a Inter edi continuare a scontrarsi, come se i numerosi derby disputati nella stagione appena trascorsa non fossero stati già abbastanza. Dopo Marcus Thuram e l’idea Davide Frattesi, le dueesi hanno puntato entrambe anche Luka. Il calciatore argentino, classe 2004, è in scadenza di contratto con la Lazio a partire dal primo luglio. Dunque, la possibilità di raggiungere a zero il biancoceleste fa gola alle due dirigenze dio. Secondo TuttoSport nella corsa ailsembrava essere ...

In questo frattempo, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è inserita. Nessuna trattativa, ma il dirigente nerazzurro Ausilio ha parlato con'agente Fali Ramadani di Lukaa Londra.Un derby di mercato tira'altro: dopo quello per Thuram ora Milan eduellano per Davide Frattesi (Sassuolo) e il giovane Luka(in scadenza con la Lazio). Scintille, dispetti e sorpassi ...1 Lukapuò scatenare'ennesimo derby di mercato tra Milan e'argentino, secondo Sportitalia, piace anche all'e non solo al club rossonero.