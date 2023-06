Roma | ci sarà un ritorno di Totti? Lui risponde così

(Di domenica 25 giugno 2023) Francescotornerà nuovamente alla? L’ex capitanosul suo possibile futuro A margine del raduno di Operazione Nostalgia, Francescoha risposto anche alle domande su un suo possibile futuronella Capitale nelle vesti di dirigente. «A chi è che non piacerebbe stare dentro alla?» ha dichiarato lo storico ex numero 10 giallorosso.

Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per lao per l'Inter per esempio. Tutti lo danno per certo che vada in Nazionale maggiore dopo l'Europeo. Oggi penso che gli appartenga, ma...Sul lavoro invece ci sono dei piccoli attriti,bene sedersi a tavolino e fare il punto della ... 1971 - Max Biaggi: Nato a, è stato un pilota motociclistico, ritiratosi a fine 2012. 1950 - ......il sindaco di, Roberto Gualtieri , il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e il presidente del Municipio X, Mario Falconi , che ha detto di volersi " costituire parte civile " se ci...