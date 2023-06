Roma | Belotti prolunga il contratto | 'Emozione enorme | sono orgoglioso'

Il 'gallo'festeggia così il prolungamento del contratto con la, dopo una stagione in giallorosso in cui si è. trovato molto bene con Mourinho anche se è rimasto a secco di gol in ...Così Andrea, attaccante della, parla in una lunga intervista al sito ufficiale del club in occasione del rinnovo fino al 2025. Soffermandosi sull'abbraccio datogli da Mourinho nella gara ...Alla fine però Andrearimarrà alla. Ufficializzato oggi il rinnovo fino al 2025 con il bomber che esprime la sua gioia sul sito web giallorossoricorda un abbraccio speciale di ...

Dalla Francia: la Roma apre alla cessione di Belotti. Ecco i club interessati Voce Giallo Rossa

L'attaccante dei giallorossi ha concesso un'intervista al sito ufficiale del club dopo il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 ...Andrea Belotti è pronto a tuffarsi nella nuova stagione. Dopo la prima annata con la maglia della Roma chiusa con 0 gol all’attivo in Serie A, il Gallo vuole rifarsi nella prossima stagione. Per lui è ...