Roma | Belotti | “Felice di ripartire con questa maglia Il calore dei tifosi qui è unico”

(Di domenica 25 giugno 2023) Andreaè contento di rimanere e di essere, anche comprimario, intargata Jose Mourinho. L’attaccante ex Palermo e Torino ha parlato in un’intervista concessa al sito ufficiale dei giallorossi, sottolineando la sua voglia dircon ladellaaddosso anche nella prossima stagione. Le parole di: “Per me è un’emozione grandissima, fin dal primo momento che ho messo piede dentro Trigoria ho capito l’importanza disquadra, digente, dicittà. È qualcosa che si può percepire soltanto quando si è dentro al 100%, qualcosa di talmente importante che mi rende orgoglioso. Vivo questo prolungamento come una tappa di un percorso iniziato un anno fa. Anche nei ...

Andreasarà un giocatore dellaper le prossime due stagioni. A renderlo noto è lo stesso club giallorosso tramite il proprio sito. Il Gallo, fresco di rinnovo, ha rilasciato anche una lunga ...Con Abraham fuorigioco per parecchio tempo econ la valigia è il centravanti una delle priorità dellasul mercato. Lo sarebbe stato in ogni caso, viste le difficoltà a far gol con gli attaccanti nella scorsa stagione dove solo ...I giallorossi, nel frattempo, sono pronti anche ad ascoltare eventuali offerte per. Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 25 giugno 2023

Belotti sul prolungamento di contratto fino al 2025: “Rngrazio Tiago Pinto, la Roma è una famiglia” Voce Giallo Rossa

Il 'Gallo' esulta per l'estensione del suo contratto fino al 2025 e racconta emozioni e aneddoti della sua prima stagione giallorossa: cos'ha detto ...Dopo il rinnovo di contratto fino al 2025 Andrea Belotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali della Roma: "Per me è un’emozione grandissima, fin dal primo momento che ho messo pie ...