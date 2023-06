Robur Siena | Esclusione dalla Serie C | l' amarezza del Sangiuliano

(Di domenica 25 giugno 2023) Laè stata esclusaprossimaC: una mazzata per la piazza che non si meritava. La situazione si complica con l'Atalanta Under 23 che usufruirà del ripescaggio. Una porcata ...

La è stata esclusa dalla prossima Serie C: una mazzata per la piazza che non si meritava. La situazione si complica con l'Atalanta Under 23 che usufruirà del ripescaggio. Una porcata secondo ......allo sport senese nel suo complesso non si può non tornare a parlare della vicenda della. E ...chiedono gli adempimenti del codice sportivo' il Governatore ha auspicato 'che la situazione a...

Siena, è finita: sarà il terzo flop. L'Atalanta U23 va nel girone B La Gazzetta dello Sport

La società Acr Siena ha presentato la domanda di iscrizione al campionato, ma la Covisoc potrebbe non ammetterla. Il Comune aspetta il giudizio degli organi competenti per valutare la ripartenza della ...Intanto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha respinto l’istanza cautelare relativa al ricorso allo stesso tribunale da parte dell’Associazione Calcio Robur Siena, ...