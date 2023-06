Roberto Vecchioni | “La morte di mio figlio? Per me è stato il crollo del mondo Dalla felicità non si impara un ca**o | si impara solo soffrendo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) “Arrivare a 80 anni è una fatica, ma si è come prima. Quando la mentre e il cuore sono come quando hai 30 anni, il resto cambia poco”.Oggi, 25 giugno,compie 80 anni e in un’intervista al Corriere della Sera si lascia andare ad una lunga riflessione sulla sua vita. Diversi i temi trattati: la musica, l’amore, la malattia e ladelArrigo, morto lo scorso aprile a 36 anni. “Lo sento dentro fortissimo, mio, lo sento intensamente, Arrigo, me lo rivedo dentro continuamente”, dice il cantautore prima di raccontare un aneddoto. “Lui era bipolare, ho una metafora: un giorno, tornando dall’ospedale vicino Piacenza dove lui andava a fare terapia, abbiamo preso la Statale per andare a Desenzano ed era piena di autovelox. Gli ho detto “Facciamo una cosa: tu guida, passa, ogni ...