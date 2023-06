Roberto Vecchioni | «La morte di mio figlio? Lo sento intensamente dentro di me»

(Di domenica 25 giugno 2023) Il cantautore compie 80 anni e ripercorre la sua vita, anche la drammatica scomparsa del suo terzogenito: «È stato il crollo del mondo, ma non di certezze e ideali. I momenti più belli della vita? Il giorno che ho conosciuto mia moglie e quando ho capito la possibilità che Dio esista»

Roberto Vecchioni: «Il figlio che ho perso lo sento dentro di me. A 80 anni ho capito che Dio esiste»

