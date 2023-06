Roberta Beta operata per un tumore | “Ringrazio la Madonna di Lourdes”

(Di domenica 25 giugno 2023) Paura per. La 57enne è nota per aver partecipato alla prima storica edizione del “Grande Fratello”. L’ex gieffina si

Persono stati attimi di paura ma ora può tirare un sospiro di sollievo. Una delle protagoniste della prima edizione del ' Grande Fratello ' è stata infatti operata per un adenoma . ...Fotogallery -operata per un adenoma SUI SOCIAL Fotogallery - Linda Lorenzi ieri e oggi LE IMMAGINI Fotogallery - 'Isola dei famosi', l'avventura di Marco Mazzoli LA FESTA FINALE Fotogallery - Pamela ...è stata una della concorrenti più amate del GF , il primo, quello che ancora veniva definito come "esperimento sociale". Quell'anno, il reality era condotto da Daria Bignardi e lei era ...

Roberta Beta operata per un tumore benigno. «Grazie alla Madonna di Lourdes per avermi fatto notare quel... Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La concorrente della prima edizione del GF, Roberta Beta ha scoperto di avere un adenoma pleuforme dietro l'orecchio e si è operata ...