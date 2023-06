Roberta Beta operata per un tumore | “Ringrazio la Madonna di Lourdes”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 25 giugno 2023) Paura per. La 57enne è nota per aver partecipato alla prima storica edizione del “Grande Fratello”. L’ex gieffina si è immortalata in una clinica romana. “Tranquilli non ho fatto il lifting – ha scritto – La vita sorprende sempre… purtroppo non sono sempre belle sorprese ma sono qua…un po’ miracolata dal pellegrinaggio aperché dopo anni ho capito che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata!”. “Si trattava di un adenoma pleumorfo – ha spiegato – messo anche in una parte piuttosto antipatica, la zona profonda della parotide. E’ stato preso in tempo per fortuna, poteva ingrandirsi e compromettere tutta la faccia. Invece il dottor Tassone, il chirurgo che mi ha, ha fatto un lavoro stupendo”.(Foto ...