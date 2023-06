Robert Del Naja e lo scudetto del suo Napoli | «il potere capovolto | come il tricolore esposto dai tifosi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilhain tutti il mondo e fra loro c’è qualcuno di inaspettato.il frontman dei Massive Attack, primi esponenti del genere trip hop. 3D, pseudonimo diDel, che per ilprova una profonda passione. Nel suo account Instagram si susseguono immagini di lui alla conferenza della Nazioni Unite sul cambiamento climatico, immagini sulla guerra in Ucraina e poi lodel. Del, il cui padre è di, è stato intervistato da The Athletic: «Ci è voluto molto tempo, ma il modo in cui è successo è solo un elemento in più al dramma complessivo». Delera presente alla partita contro la Salernitana al Maradona, prima una visita al Vesuvio e al murales di ...