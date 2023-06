Rivolta Wagner | Prigozhin si rifugia in Bielorussia e non sarà processato; Sospetti degli 007 Usa | Sapevamo del piano del leader

...dalla Cnn avevano spiegato che le amministrazioni Usa ed europee erano attente a non offrire a Putin l'opportunità di accusare il fronte occidentale di un coinvolgimento nelladella. ...Ladel gruppo mercenarioin Russia non solo segna la fine del mito dell'unità Federazione Russa di Putin ma è anche ' l'esito inevitabile di quando si sostiene e finanzia una legione di ...... secondo il Washington Post , "le agenzie di intelligence statunitensi sapevano che il leader del Gruppo, Yevgeny Prigozhin, stava pianificando unacontro l'establishment militare ...

Rivolta Wagner, stop a 200 km da Mosca: Prigozhin si ferma, la 'fatica' del Cremlino Adnkronos

Quanto accaduto il 24 giugno avrà strascichi, in Russia così come in Ucraina. Gli scenari dopo la ribellione di Prigozhin.Non c’è traccia dell’esultanza che regna a Kiev nelle prime reazioni del governo italiano, ma anche in quelle dell’opposizione, alle notizie che arrivano frammentarie e incerte dalla Russia. La premie ...