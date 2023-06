Rivolta Wagner | il dissidente | “Messinscena | Putin e Prigozhin d’accordo”

(Di domenica 25 giugno 2023) Kiev, 25 giu. (Adnkronos) – E’ stata tutta una “”. Ilya Ponomarev, uomo d’affari ex deputato della Duma russa che dal 2016 vive in esilio in Ucraina e che è uno dei fondatori della Legione per la libertà della Russia, ha le idee chiare sull’ammutinamento, poi rientrato, del Gruppo, le cui forze sono arrivate alle porte di Mosca senza incontrare resistenza. “Penso che(Yevegny, il capo della, ndr) eavessero ovviamente un accordo fin dall’inizio su cosa sarebbe successo e di cui nessun altro era a conoscenza”, spiega Ponomarev in un’intervista all’Adnkronos, sottolineando che il capo della“è un uomo molto fidato di. Si conoscono da molto tempo e le circostanze in cui si sono conosciuti hanno creato un rapporto di ...

Per Blinken la crisi ha messo in luce 'crepe concrete' nell'autorità di Putin e il tentativo didellaè stato 'una sfida diretta all'autorità di Putin che solleva domande profonde'. '...La lunga marcia dei mercenari dellaverso Mosca, iniziata ieri mattina , si è fermata a 200 ... non era unacontro Putin", dice al fattoquotidiano.it Abbas Gallyamov , che da ex ...E' quanto sostiene Jill Dougherty, ex capo dell'ufficio di Mosca della Cnn ed esperta di Russia dopo ladel leader del gruppo. "Putin non perdona i traditori. Anche se Putin lo ...

Per il segretario di Stato la crisi ha messo in luce "crepe concrete" nell'autorità di del presidente russo e il tentativo di rivolta della Wagner è stato "una sfida diretta all'autorità di Putin che ...I miliziani della Wagner via da Rostov tra gli applausi della folla (VIDEO). Il New York Times: 'Gli Usa informati da giorni dei piani di Prigozhin, secondo fonti di Intelligence'. Il ruolo di Lukashe ...