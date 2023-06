(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ stata tutta una “”. Ilya Ponomarev, uomo d’affari ex deputato della Duma russa che dal 2016 vive in esilio in Ucraina e che è uno dei fondatori della Legione per la libertà della Russia, ha le idee chiare sull’ammutinamento, poi rientrato, del Gruppo, le cui forze sono arrivate alle porte di Mosca senza incontrare resistenza. “Penso che(Yevegny, il capo della, ndr) eavessero ovviamente un accordo fin dall’inizio su cosa sarebbe successo e di cui nessun altro era a conoscenza”, spiega Ponomarev in un’intervista all’Adnkronos, sottolineando che il capo della“è un uomo molto fidato di. Si conoscono da molto tempo e le circostanze in cui si sono conosciuti hanno creato un rapporto di grande fiducia ...

'Putin è scappato da Mosca durante ladella brigata': il mistero dell'aereo volato a San Pietroburgo e sparito dai radar Mosca, diretta. Sfida al Cremlino, Prigozhin si ferma: ..., Luciano Canfora 'boccia' i giornalisti Parenzo - De Gregorio. Dilaga l'imbarazzo. Cosa è successo Lo stop dell'avanzata del grupposu Mosca e le ripercussioni sulla guerra in ...Prigozhin sfida Mosca e colpisce l'ex Armata Rossa, ma Zelensky dovrebbe stare attento a cantare troppo vittoria... Analisi La prova di forza di cui la compagnia mercenariaha dato dimostrazione ieri farà riflettere gli Usa ma anche l'Ue . Se uno proprio deve sbancarsi per questa guerra forse è meglio farlo per la persona giusta e questa potrebbe essere Prigozhin ...

Rivolta Wagner, il dissidente: "Messinscena, Putin e Prigozhin d'accordo" Adnkronos

ORF è eventi in Russia questa domenica alle sette del mattino ZIB speciale Ne vale la pena, come il pomeriggio di ieri, mentre ieri, come oggi, ARD e ZDF ...Ilya Ponomarev all'Adnkronos: "Capo Wagner aveva bisogno di una scusa per lasciare Ucraina, suoi interessi in Africa" ...