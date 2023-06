Ritrovati resti umani | la scoperta choc nel luogo in cui è scomparsa la superstar di Hollywood

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023)sono stati trovati in unselvaggio del monte Baldy, nel sud della California, vicino all'area in cui mesi fa si sono perse le tracce dell'attore britannico Julian Sands. Secondo quanto riferisce la Cnn, queipotrebbero appartenere proprio a lui, di cui non si hanno notizie dallo scorso gennaio, quando è partito per una escursione solitaria tra le montagne di San Gabriel a nord-est di Los Angeles. Le ricerche si sono concentrate per diverso tempo nell'area del monte Baldy dopo che gli investigatori hanno individuato segnali dal cellulare dell'attore in quell'area. "Degli escursionisti hanno avvisato l'ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scopertonella natura selvaggia del Monte Baldy", ha detto il dipartimento dello sceriffo della ...