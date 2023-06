Ritrovati resti umani in un luogo selvaggio della California | gli inquirenti | “Potrebbero essere dell’attore Julian Sands | scomparso da mesi”

(Di domenica 25 giugno 2023) Un gruppo di escursionisti ha ritrovatoin in unnel sud, vicino all’area in cui gli investigatori stavano cercando l’attore britannicocinquefa. “Gli escursionisti hanno avvisato l’ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scopertonella natura selvaggia del Monte Baldy”, ha fatto sapere il dipartimento dello sceriffocontea di San Bernardino in un comunicato stampa. L’identificazione deidovrebbecompletata la prossima settimana, ma l’ipotesi è che possano trattarsi proprio di quelli di ...

Julian Sands: ritrovati resti umani nell’area in cui l’attore è scomparso ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Sono stati trovati resti umani in una zona montuosa della California meridionale, la stessa dove cinque mesi fa scomparve l'attore britannico Julian Sands. Il corpo è stato trovato da escursionisti ie ...In un luogo selvaggio vicino all'area in cui l'artista britannico veniva cercato, giorni per l'esame del Dna (ANSA) ...