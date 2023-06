Ritiro Napoli | fissate le date di due gare amichevoli

Leggi Anche Rita Pavone parla del suodalla scene nel 2006: 'È stato Renato Zero a riportarmi sul palco' Fotogallery - Rita Pavone ...rock LE IMMAGINI Fotogallery - I Coldplay dal vivo a...La stagione delinizia ufficialmente il 14 luglio, quando la squadra si ritroverà neldel Trentino. Poi, la prima di Garcia As Roma 09/01/2016 - campionato di calcio serie A / Roma - Milan / foto ...SSCDimaro: il programma completo Come sempre, CalcioNapoli24 vi racconterà in diretta video con un ampio palinsesto tutti gli eventi, allenamenti ed amichevoli (con live reaction) del ...

Ritiro Napoli a Dimaro: ecco quando si giocheranno le prime due amichevoli napolipiu.com

Il Napoli avrebbe già fissato le date di due sfide amichevoli che avranno luogo durante il ritiro a Dimaro Folgarida ...Il prossimo 14 luglio comincerà il primo ritiro, a Dimaro, dove il Napoli disputerà due amichevoli. Il Napoli durante il ritiro in Trentino a Dimaro Folgarida ha in programma due amichevoli entrambe s ...