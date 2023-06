Ritirata Wagner | il dietrofront tra applausi e sparatorie che divide la Russia e indebolisce Putin | Tajani | Siamo vicini alla pace  -VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 25 giugno 2023) È un momento di crisi per l'unità dellasotto il regime di, come afferma il ministro degli Esteri, Antonio, in un'intervista al Messaggero. Secondo, l'escalation interna che sta vivendo il paese è la conseguenza inevitabile del sostegno e finanziamento di una legione di me