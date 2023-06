Rita Pavone festeggia 60 anni di carriera in tour "a muso duro"

Leggi Ancheparla del suo ritiro dalla scene nel 2006: 'È stato Renato Zero a riportarmi sul palco' Fotogallery -festeggia 60 anni di carriera EVENTO BENEFICO Fotogallery - I protagonisti ..."Megalomania":demolisce Emma e Mengoni (senza citarli), si scatena il caosattacca Marco Mengoni, il tweet scatena la polemica: ecco cosa ha detto sulle coppie gay Coppie gay, Marco Mengoni non è l'unico: ecco cosa ha detto Michele Bravi in difesa dei bambini ...

Rita Pavone dopo il discorso di Mengoni sulle famiglie Lgbt: “Megalomania” Il Fatto Quotidiano

Il 6 luglio inaugura da Cervia (RA) una serie di live, per celebrare con il pubblico l'importante traguardo Quali sono i megatrend tecnologici che influenzano la società, e quali saranno le prospettiv ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...