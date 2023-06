RISULTATI | NWG Fire 24 06 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 25 giugno 2023) Idello Show andato in scena Sabato a Potenza: NWGSabato 24 Giugno – Potenza NWG Title Shot MatchRocky Laurita batte Flavio Augusto e mantiene la Title Shot NWG Tag Team TitleBad People (JK & Nick Supreme)* (c) w/Nick Slogger battono Two Bastalanders (Zero The Fool & Tao Man) e mantengono i Titoli NWG Woman’s TitleCamilla batte Lara Wild (c) e diventa Nuova Campionessa!!! Triple Treat MatchJasper batte Davide Adami w/Flavio Augusto e Uragano Nero NWG ChampionshipKarim Brigante (c) batte Flowey Queen e mantiene il Titolo *Sostituisce Rosch in virtù della Freebird Rule